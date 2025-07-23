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На Воробьевых горах произошел пожар

«Осторожно, новости»: на Воробьевых горах, где проходит стройка, начался пожар

На Воробьевых горах в Москве начался пожар в ходе строительных работ. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, инцидент произошел в результате возгорания кабеля на стройке. Сообщается, что в настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

23 июля в жилом доме по улице Мытной на юге Москвы загорелись расположенные на четвертом этаже две квартиры и балкон. Спасаясь от огня, трое жильцов до прибытия пожарных выпрыгнули из окна, они пострадали, их доставили в больницу. Сообщалось, что в результате пожара пострадали десять человек.

Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что дом, в котором произошел пожар, был оборудован для незаконного проживания иностранцев. Помещение сгоревшей квартиры было оборудовано двухъярусными кроватями с целью незаконного проживания иностранных граждан.

Всего в квартире было установлено не менее 17 спальных мест. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ.

Ранее в Московской области частный дом загорелся от удара молнии.

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