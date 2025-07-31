На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Остались угольные руины»: самокат петербуржца вспыхнул в коридоре жилого дома

В Петербурге на фото сняли испепеленную квартиру после пожара с самокатом
true
true
true
close
Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге в коридоре дома воспламенился заряжающийся самокат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Заряжающийся самокат испепелил квартиру на Александра Матросова — от двушки остались угольные руины на фото», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что транспорт и квартира обгорели полностью. В доме много сажи, также на полу лежат доски и другие материалы.

По информации канала, возгорание произошло 31 июля. За короткое время пламя полностью охватило коридор. В результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль сгорел дотла. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом заметно, что пламя охватило транспорт полностью.

Кроме того, в Спасском районе Приморского края ДТП с фурой парализовало движение транспорта. На записи заметно, что большегруз лежит боком на проезжей части и горит.

Ранее пожилая россиянка на скорости влетела в припаркованные авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами