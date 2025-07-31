«Остались угольные руины»: самокат петербуржца вспыхнул в коридоре жилого дома

В Петербурге на фото сняли испепеленную квартиру после пожара с самокатом

В Санкт-Петербурге в коридоре дома воспламенился заряжающийся самокат. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Заряжающийся самокат испепелил квартиру на Александра Матросова — от двушки остались угольные руины на фото», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что транспорт и квартира обгорели полностью. В доме много сажи, также на полу лежат доски и другие материалы.

По информации канала, возгорание произошло 31 июля. За короткое время пламя полностью охватило коридор. В результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобиль сгорел дотла. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль горит на проезжей части, при этом заметно, что пламя охватило транспорт полностью.

Кроме того, в Спасском районе Приморского края ДТП с фурой парализовало движение транспорта. На записи заметно, что большегруз лежит боком на проезжей части и горит.

Ранее пожилая россиянка на скорости влетела в припаркованные авто.