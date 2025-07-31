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Во время пожара в Подмосковной Балашихе погиб спасатель

Глава Балашихи Юров: сотрудник Мособлпожспаса погиб во время пожара
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Telegram-канал Сергей Юров

Во время пожара в многоквартирном доме в Балашихе Московской области погиб сотрудник «Мособлпожспаса». Об этом сообщил глава Балашихинского городского округа Сергей Юров в Telegram-канале.

«К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник «Мособлпожспаса» погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

До этого сообщалось, что специалисты локализовали пожар на 550 «квадратах».

31 июля в многоэтажном жилом доме на улице Флерова в Балашихе произошел пожар. Возгорание возникло в одной из квартир на верхнем этаже, впоследствии огонь перекинулся на кровлю здания.

На место происшествия прибыли 90 сотрудников экстренных служб и 28 единиц техники. Специалисты эвакуировали из дома десятки человек. В том числе они на руках вынесли на улицу маломобильную женщину, квартира которой находится на четвертом этаже. По данным МЧС РФ, одного человека спасти не удалось.

Ранее в Свердловской области при пожаре в жилом доме пострадали семь человек, из которых выжили трое.

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