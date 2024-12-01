Коломойский обвинил Зеленского в рейдерском захвате «Укрнафты»

Находящийся под стражей украинский бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) выдвинул серьезные обвинения против президента страны Владимира Зеленского и его администрации, заявив, что они организовали рейдерский захват «Укрнафты» из коррупционных побуждений. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам олигарха, его арест был направлен на то, чтобы предотвратить возможность оспаривания изъятия его доли в компании. Вместе с партнерами ему принадлежал 41% «Укрнафты».

Коломойский утверждает, что действия по отчуждению акций «Укрнафты» и «Укртатнафты», осуществленные в конце 2022 года под предлогом передачи этих активов в распоряжение армии, были вызваны стремлением Зеленского получить контроль над компанией.

«Военные были банально использованы из-за личного желания президента незаконно завладеть акциями и контролем над «Укрнефтью» и «Укртатнефтью», — заявил он.

Кроме того, Коломойский упомянул о визите заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы летом 2022 года, который, по его словам, предложил ему отдать акции «Укрнафты». Шурма якобы действовал по указанию Зеленского и Ермака. Коломойский также считает, что лишение его украинского гражданства в том же 2022 году было попыткой оказать давление на него касаемо вопроса «Укрнафты».

Коломойский утверждает, что после перехода компании под контроль властей, она стала источником коррупционных доходов для ее новых руководителей.

Ранее Верховный суд Украины подтвердил невозможность возвращения государственного Приватбанка одному из его основателей — украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее Коломойского лишили гражданства Кипра.