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В Петербурге мужчину арестовали за поджог собственной квартиры

Петербуржец устроил пожар в квартире, где жил с матерью, и попал за решетку
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Shutterstock/Aleksey Matrenin

Петербуржец стал фигурантом уголовного дела, устроив пожар в собственной квартире. Об этом стало известно 78.ru.

В воскресенье, 20 июля, 38-летний местный житель заперся в одной из комнат своей квартиры и устроил поджог. Огонь уничтожил мебель, личные вещи и технику, а также повредил обои, полы, двери и окна в двух комнатах.

Однако жилье находилось в долевой собственности с матерью поджигателя. Женщина оценила ущерб в 65 тыс. рублей и обратилась в полицию с заявлением. Ее сына заключили под стражу по обвинению в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

До этого россиянка расстроилась из-за расставания и подожгла автомобиль бывшего парня. К полицейским обратился 30-летний житель Рязани, обнаружив свою иномарку горящей на парковке у дома. Под машиной оказалась пластмассовая емкость с бензином.

Пару месяцев назад мужчина познакомился с 23-летней девушкой. После нескольких встреч между ними произошла размолвка, из-за чего рязанец прекратил общение, и она сильно расстроилась. Силовики выяснили, что бывшая возлюбленная потерпевшего набрала в бутылку бензин на одной из заправочных станций. Девушку задержали, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье.

Ранее россиянин поджег заправку за отказ пустить его в туалет.

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