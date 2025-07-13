В Челябинской области при пожаре погибли два человека

В поселке Фершампенуаз Челябинской области на улице Карла Маркса загорелись жилой двухэтажный дом, гараж и баня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил площадь около 270 квадратных метров. В результате трагедии погибли два человека — владелец дома и мужчина, который пытался помочь при пожаре. Женщина, находившаяся внутри, успела выбраться благодаря помощи очевидцев.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

МЧС России напомнило о правилах пожарной безопасности: важно следить за электроприборами, не курить в помещении, не оставлять детей без присмотра и устанавливать в доме пожарный извещатель.

Накануне в поселке Шушары ранее судимый мужчина устроил пожар в квартире, которую арендовал. Прибывший на место наряд полиции задержал злоумышленника. Выяснилось, что 35-летний безработный из хулиганских побуждений облил горючей жидкостью матрас и поджег, огонь быстро перекинулся на мебель. Возгорание удалось потушить. Известно, что ранее поджигатель был судим за серию разбойных нападений. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на территории технопарка «Слава» в Москве случился пожар.