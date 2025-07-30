Опубликовано видео с места обрушения пятиэтажки в Уфе

Очевидцы сняли видео с места обрушения пятиэтажного дома в центре Уфы. Соответствующий ролик был выложен в Telegram-канале Ufa_rb.

На кадрах запечатлены огромные клубы пыли, обломки бывшей секции здания, а также люди, которые находились рядом с местом ЧП.

30 июля часть дома обрушилась в центре Уфы. Специалисты МЧС России по Республике Башкортостан работают на месте происшествия. В региональном МЧС заявили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. По информации ведомства, здание не эксплуатировалось с 2024 года, от газоснабжения отключено.

Как сообщило издание Ura.ru, в прошлом в здании располагалось общежитие Кооперативного техникума. Подобное обрушение стало четвертым случаем за неделю.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили 38 квартир.

Ранее в Белореченске взорвался газ в пятиэтажном доме.