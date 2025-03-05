«Чудом осталась невредимой»: пятиэтажку на Кубани разнесло из-за взрыва газа

Три человека, по данным МЧС, пострадали в результате взрыва газа в пятиэтажке в Белореченске на Кубани. К ликвидации последствий ЧП привлекли 140 спасателей, в пунктах временного размещения находятся 25 человек, включая пятерых детей. Местные рассказали — взрыв был такой силы, что стоящая рядом «многоэтажка пошатнулась». СК уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ночной взрыв

Сообщение о взрыве в Белореченске поступило на пульт дежурных служб ночью, сообщил глава района Сергей Сидоренко.

«Сегодня в 01:14 поступил звонок от жителей города Белореченск, Красная, 84. По предварительным данным, после выезда спецслужб на место, было выявлено разрушение четвертого и пятого этажей здания», — уточнил глава муниципалитета.

Он добавил, что выехал на место ЧП, туда же отправились сотрудники экстренных служб. В городе ввели режим ЧС.

«В результате взрыва разрушены перекрытия во втором подъезде, повреждены четыре квартиры. Оперативно проведена эвакуация жителей. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Жители второго подъезда размещены в гостинице «Белореченск». Все обеспечены горячим питанием и всем необходимым», — написал Сидоренко.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в доме произошел «хлопок газовоздушной смеси», в результате которого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами.

«Здание кирпичное, шестиподъездное, эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей, организована работа пункта временного размещения», — сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам Сидоренко, спасатели разбирают завалы, работы будут продолжать непрерывно.

«Многоэтажка пошатнулась»

Жительница Белореченска рассказала «Газете.Ru», что от взрыва в пятиэтажке ее многоквартирный дом пошатнуло. Женщина живет недалеко от места ЧП.

«Я в это время еще не спала, но ложилась как раз-таки, и тут резко слышу мощный взрыв, прошла очень большая волна, тряхануло меня вместе с кроватью, и дверь ходуном, и многоэтажка тоже пошатнулась. Я выходила на улицу, и все остальные люди тоже, посмотреть, что случилось и, может, помощь нужна. Эвакуировали людей, считаю, быстро. Все очень быстро среагировали, молодцы. Повреждения сильные и время нужно на ремонт всего здания. Конечно, у всех шок случился от случившегося», — отметила она.

Жительница дома, где произошло ЧП, Татьяна в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что проснулась ночью от криков соседа, которого засыпало обломками после взрыва. Женщина уточнила, что сама «чудом» уцелела.

«Квартира моя сильно пострадала. Взрыва я не слышала, проснулась только от того что рушились стены и кричал сосед, которого засыпало. Сама я чудом осталась невредимой. Паники не было, все спокойно оделись и вышли на улицу, мы все были в шоке», — добавила она.

Пользователи Сети отметили, что в домах на соседних улицах «повылетали» окна.

«Стекла и на Красной, и на Шалимова. Окна повылетали. Тут очень много и пожарных, и скорая приехала. Висят балки, подходить нельзя», — написал один из местных.

«Я вскочила с кровати из-за шума, а живу далековато. Звук сильно напугал. У нас в подъезде даже штукатурка обвалилась», — добавила жительница Белореченска Мария.

Что известно о пострадавших

Пострадавших в результате взрыва доставили в Белореченскую районную больницу. Помощь им оказывают местные врачи совместно с коллегами из регионального минздрава, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«У одного из них серьезные ожоги, при необходимости доставим пациента в краевую больницу в Краснодар. Еще у одного жителя зафиксировали ушиб, третьему пострадавшему назначено амбулаторное лечение», — добавил глава региона.

Глава Белореченского района Сидоренко уточнил, что у 33-летнего пострадавшего 70% тела в ожогах, у другого — перелом бедра.

По данным SHOT, в квартире взорвался баллон для монтажа натяжных потолков. Источники издания уточнили, что 50-литровый баллон находился в квартире, в которой живет механик компании по утилизации твердых бытовых отходов.

Официальные комментарии

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«По данным следствия, сегодня ночью в результате хлопка газовоздушной смеси в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошло обрушение части строительных конструкций. Пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

Следователи осматривают место ЧП с привлечением экспертов. На месте работают 140 спасателей, для работы задействовали 38 единиц техники, заявили в МЧС.

«В ПВР находятся 25 человек, в том числе пятеро детей», — добавили в министерстве.

Центральный аппарат СК России затребовал доклад о расследования ЧП в Краснодарском крае.