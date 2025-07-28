После взрыва газа в Саратове разрушены почти 40 квартир

ТАСС: в результате взрыва газа в Саратове разрушены 38 квартир

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове разрушены 38 квартир. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«В результате взрыва частично или полностью разрушены 38 квартир», — сказали журналистам.

Всего пострадали 18 человек. Они направлены на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что люди, которые числились пропавшими после трагедии вышли на связь. По данным правительства, выяснилось, что в момент взрыва они находились вне дома.

27 июля глава региона Роман Бусаргин сообщил, что поисково-спасательные работы в десятиэтажном жилом доме официально завершены.

Взрыв газа произошел 25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове. В результате в здании обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах, повреждения получили до 30 квартир. В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее жители Саратова рассказали «Газете.Ru» о ситуации сразу после взрыва в доме.