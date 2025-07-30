ООН выразила готовность помочь России после землетрясения на Камчатке

В ООН сообщили о готовности помочь России в ликвидации последствий землетрясения

Организация Объединенных Наций готова в случае необходимости оказать помощь Российской Федерации по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает ТАСС.

«Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию [на ликвидацию последствий], если будет нужна помощь», — сказал он.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

За 12 часов после землетрясения на Камчатке зафиксировали более 130 афтершоков. Telegram-канал «Камчатка №1» сообщал, магнитуда подземных толчков составила до 6,3.

Как заявил глава филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, землетрясение на Камчатке вне зависимости от последствий относится к выдающимся событиям.

Ранее сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке.