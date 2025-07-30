Названо число афтершоков, зафиксированных на Камчатке после землетрясения

На Камчатке после землетрясения зафиксировали более 130 афтершоков

Более 130 афтершоков зафиксировали на Камчатке за 12 часов, прошедших после мощного землетрясения. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатка №1».

В публикации уточняется, что магнитуда подземных толчков составила до 6,3.

«Некоторые [афтершоки] ощущались в Петропавловске-Камчатском силой три–четыре балла. Толчки продолжаются — за последний час зарегистрировали еще 10», — говорится в материале, опубликованном в 15:47 мск.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

По словам министра здравоохранения Камчатки Олега Мельникова, только один человек обратился в больницу за медицинской помощью с травмами, полученными в результате землетрясения. Речь идет о женщине, пострадавшей в аэропорту. Врачи диагностировали у нее ушибленные раны головы, при этом сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в МЧС РФ оценили последствия землетрясения на Камчатке.