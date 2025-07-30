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Названо число афтершоков, зафиксированных на Камчатке после землетрясения

На Камчатке после землетрясения зафиксировали более 130 афтершоков
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Александр Пирагис/РИА Новости

Более 130 афтершоков зафиксировали на Камчатке за 12 часов, прошедших после мощного землетрясения. Об этом сообщил Telegram-канал «Камчатка №1».

В публикации уточняется, что магнитуда подземных толчков составила до 6,3.

«Некоторые [афтершоки] ощущались в Петропавловске-Камчатском силой три–четыре балла. Толчки продолжаются — за последний час зарегистрировали еще 10», — говорится в материале, опубликованном в 15:47 мск.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

По словам министра здравоохранения Камчатки Олега Мельникова, только один человек обратился в больницу за медицинской помощью с травмами, полученными в результате землетрясения. Речь идет о женщине, пострадавшей в аэропорту. Врачи диагностировали у нее ушибленные раны головы, при этом сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в МЧС РФ оценили последствия землетрясения на Камчатке.

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