Землетрясение на Камчатке классифицировали как выдающееся событие

Землетрясение на Камчатке вне зависимости от последствий относится к выдающимся событиям. Об этом заявил глава филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров в беседе с РИА Новости.

«Землетрясение заметно в масштабах планеты. Такие события в любом случае, вне зависимости от последствий, относятся к выдающимся», — сказал он.

За 12 часов после землетрясения на Камчатке зафиксировали более 130 афтершоков. Как сообщал Telegram-канал «Камчатка №1», магнитуда подземных толчков составила до 6,3.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

По словам министра здравоохранения Камчатки Олега Мельникова, только один человек обратился в больницу за медицинской помощью с травмами, полученными в результате землетрясения. Речь идет о женщине, пострадавшей в аэропорту. Врачи диагностировали у нее ушибленные раны головы, при этом сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее спасатель из Северо-Курильска рассказал о создании палаточного городка после цунами.