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Сейсмолог объяснил минимальные последствия мощного землетрясения на Камчатке

Сейсмолог Корженков: жителям Камчатки и Курил очень повезло
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Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН/РИА Новости

Отсутствие серьезных разрушений при землетрясении магнитудой 8,7 у берегов Камчатки объясняется критической разницей в сейсмической энергии. Такое заключение в интервью Kp.ru сделал эксперт-сейсмолог Андрей Корженков.

Специалист подчеркнул, что даже снижение магнитуды на 0,2–0,3 балла по сравнению с землетрясением в Японии 2011 года (9 баллов) кардинально меняет последствия. На Курилах и Камчатке не зафиксировано масштабных подвижек земной коры.

«Магнитуда 8 и 9 – огромная разница в энергии. В Японии разлом достиг тысячи километров с подвижками до 15 метров. Здесь факторы сложились благоприятнее», — отметил Корженков, отметив, что жителям Камчатки и Курил повезло.

За 12 часов после землетрясения на Камчатке зафиксировали более 130 афтершоков. Как сообщал Telegram-канал «Камчатка №1», магнитуда подземных толчков составила до 6,3.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Природный катаклизм зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Его эпицентр находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года.

Местные власти объявили угрозу цунами, а позже специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. В связи с этим жителей призвали покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

Ранее спасатель из Северо-Курильска рассказал о создании палаточного городка после цунами.

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