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Один человек обратился за медпомощью после землетрясения на Камчатке

За медпомощью после землетрясения на Камчатке обратилась только одна женщина
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Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской обл.

Только один человек обратился в больницу за медицинской помощью с травмами, полученными в результате землетрясения на Камчатке. Об этом в своем Telegram-канале написал министр здравоохранения региона Олег Мельников.

Речь идет о женщине, пострадавшей в местном аэропорту. Она получила ушибленные раны головы, врачи выполнили первичную хирургическую обработку. Сейчас жительница Камчатки находится в удовлетворительном состоянии.

«Более за медпомощью в больницы с травмами, полученными в результате землетрясения, никто не обращался», — говорится в заявлении.

Журналисты ТАСС со ссылкой на губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко сообщили, что в Северо-Курильском районе после цунами не было зафиксировано существенных разрушений. Никто из местных жителей серьезно не пострадал.

30 июля примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) в акватории Тихого океана возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой около 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Местные власти объявили угрозу цунами, а впоследствии специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. «Газета.Ru» запустила прямую трансляцию.

Ранее обстановку в Северо-Курильске после обрушения трех волн цунами сняли с дрона.

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