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В РГО заявили, что все участники экспедиции на Курилах находятся в безопасности

РГО: всех участников экспедиции на Курильских островах доставили в лагерь МЧС РФ
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Всех участников экспедиции Русского географического общества (РГО) на Курильских островах на фоне землетрясения и цунами на Камчатке доставили в лагерь МЧС РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Из заявления следует, что в настоящее время работавшие на островах Шумшу и Парамушир специалисты находятся в безопасности. Отряд экспедиции и полевой научный лагерь на Парамушире в результате природного катаклизма не пострадали.

«По итогам оценки ущерба имущества и оборудования будет принято решение о продолжении экспедиции на Шумшу», — добавили в пресс-службе.

До этого информационное агентство KamchatkaMedia сообщило, что в результате землетрясения и цунами на острове Шумшу смыло палаточный лагерь РГО. Объект располагался на мысе Курбатова.

30 июля в акватории Тихого океана вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск), при этом данное сейсмособытие стало мощнейшим в регионе с 1952 года. Власти объявили угрозу цунами, а впоследствии специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. Местных жителей призвали на время покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

По данным Telegram-канала «Камчатка №1», после землетрясения в регионе произошли более 130 афтершоков. Магнитуда подземных толчков достигала 6,3.

Ранее на Камчатке после землетрясения и цунами началось извержение вулкана.

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