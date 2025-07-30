На Курилах цунами смыло лагерь экспедиции РГО

На Курильские острова обрушилось цунами, возникшее в результате мощного землетрясения, произошедшего вблизи берегов Камчатки. В результате приливной волны был смыт лагерь экспедиции Русского географического общества (РГО), расположенный на острове Шумшу, пишет информационное агентство KamchatkaMedia.

«Нас смыло. Все успели убежать, но потеряли почти все вещи. Спальник, куртка от дождя, штаны трекинговые, ботинки, кроссовки, фотоаппарат, загранпаспорт — все уплыло», — рассказала агентству участница экспедиции Елена.

Сообщается, что незадолго до произошедшего землетрясение ощущалось и в лагере. Несмотря на то что остров невысокий, участники экспедиции успели уйти в сопки, благодаря чему все остались живы. У них остались только те вещи, которые они успели взять с собой.

30 апреля в 11:24 по местному времени (2:24 мск) в Тихом океане, недалеко от Камчатки, произошло землетрясение магнитудой около 8,7. Эпицентр находился в 161 км к востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это землетрясение стало самым мощным в данном регионе с 1952 года.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о первой волне цунами, которая обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска.

Ранее в Японии из-за угрозы цунами приостановили движение высокоскоростных поездов.