После землетрясения и цунами на Камчатке началось извержение вулкана

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Об этом рассказали в местном филиале Единой геофизической службы РАН.

«Прямо сейчас, извержение Ключевского», — сказано в сообщении.

По предварительным данным службы, наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Специалисты зафиксировали над вулканом мощное свечение и взрывы.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

После землетрясения на Камчатке три волны цунами обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова), в порту волна цунами сорвала суда и вынесла их в пролив. В целях безопасности из порта эвакуировали почти 300 человек. Цунами также достигло побережья японских префектур Хоккайдо, Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима, Ибараки, Сидзуока и соседней с Токио префектуры Канагава. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.