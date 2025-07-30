Росавиация аннулировала сертификат «Ангары» на обслуживание авиатехники

Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», который позволял ей проводить техническое обслуживание воздушных судов, а также их компонентов. Об этом сообщил представитель компании Артем Кореняко.

«Теперь авиакомпании для техобслуживания своего флота можно пользоваться только услугами сторонних сертифицированных организаций», — сообщил представитель.

На сайте Росавиации поясняется, что решение было принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании, которую провел Ространснадзор. В частности были выявлены нарушения в деятельности «Ангары» как организации по техническому обслуживанию.

24 июля пассажирский самолет Ан-24, который принадлежал «Ангаре», разбился в Амурской области. Воздушное судно следовало из Благовещенска в Тынду и потерпело крушение, когда заходило на второй круг для посадки в аэропорту назначения. На борту находились 48 человек, в том числе шесть членов экипажа. Никого из них спасти не удалось.

Росавиация и Ространснадзор после этого организовали проверку компании «Ангара». Генеральный директор фирмы Сергей Саламатов утверждает, что воздушное судно было исправно, и им управлял опытный пилот.

Ранее появились подробности о ходе работ на месте крушения Ан-24 в Приамурье.