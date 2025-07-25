В Минтрансе сообщили о проверке компании «Ангара» после крушения самолета Ан-24

Росавиация и Ространснадзор начали проверку авиакомпании «Ангара» после крушения самолета Ан-24 на предмет выполнения авиационных правил. Об этом сообщили в Telegram-канале Минтранса РФ.

«Росавиация совместно с Ространснадзором инициирует проверку деятельности компании «Ангара» на предмет выполнения Федеральных авиационных правил», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что на месте крушения лайнера были найдены бортовые самописцы. На данный момент их отправили на расшифровку для дальнейшего установления обстоятельств произошедшего.

Кроме того, компании — перевозчики «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в поездке родственникам в Тынду и обратно.

Катастрофа произошла 24 июля при повторном заходе самолета на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пять детей — никто их них не выжил. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города. На месте продолжают работу спасательные службы. В регионе действует режим ЧС и объявлен трехдневный траур.

Ранее ООН принесла соболезнования в связи с крушением российского Ан-24.