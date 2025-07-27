Стали известны подробности о ходе работ на месте крушения Ан-24 в Приамурье

Следователи изъяли два двигателя пассажирского самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия были собраны и другие элементы воздушного судна, представляющие интерес для следствия.

«Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна», — говорится в заявлении.

Кроме того, сотрудники СК РФ продолжают допрашивать потерпевших и свидетелей.

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Воздушное судно рухнуло на землю при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки были обнаружены в 15 км от населенного пункта.

Всего на борту находились 48 человек — шесть членов экипажа и 42 пассажира. Никого из них спасти не удалось.

На фоне произошедшего Росавиация и Ространснадзор начали проверку авиакомпании «Ангара», которой принадлежал разбившийся самолет.

Ранее в Межгосударственном авиационном комитете раскрыли первые данные с черных ящиков потерпевшего крушение Ан-24.