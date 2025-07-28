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Франция запросила новый ордер на арест Асада

Прокуратура Парижа запросила новый международный ордер на арест Асада
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Михаил Терещенко/РИА Новости

Прокуратура Парижа потребовала выдать новый международный ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада после аннулирования предыдущего кассационным судом. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление прокуратуры.

Прокуратура запросила «выдачу ордера на арест и его международное распространение по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и соучастии в военных преступлениях».

26 июля кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада.

Первый международный ордер на арест Асада Франция выдала в ноябре 2023 года. Политику тогда обвиняли в причастности к химической атаке в 2013 году. Второй ордер был выдан в январе 2025 года. Асаду вменили участие в военных преступлениях, а именно ответственность за бомбардировки в Дераа в 2017 году.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву, Россия прехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что США отменят санкции в отношении Сирии.

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