МАГАТЭ оценило риски для АЭС Японии после землетрясения у Камчатки

МАГАТЭ: землетрясение у Камчатки не создало угроз для АЭС Японии

Землетрясение в акватории Тихого океана у побережья Камчатки не представляет угрозы для безопасности атомных электростанций Японии. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА Новости.

«Поддерживаем связь с японскими властями. Первичные данные подтверждают отсутствие последствий для безопасности АЭС», — отметили в агентстве.

Сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» временно приостановлен в превентивном порядке.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр залегал на глубине 32 километра. Затем последовали волны цунами. Как сообщили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН, вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах, волны могли достигать в высоту 10–15 метров.

После землетрясения в Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По словам главы городского округа Евгения Беляева, все службы приведены в состояние повышенной готовности, продолжается обследование зданий на предмет разрушений.

Ранее лагерь для серферов эвакуировали на Камчатке.