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Лагерь для серферов эвакуировали на Камчатке

Лагерь для серферов эвакуировали из-за угрозы цунами на Камчатке
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Более 60 отдыхающих серф-лагеря на Халактырском пляже эвакуировали в связи с угрозой цунами на Камчатке. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Было принято решение вывезти их в безопасный район. Для этого задействовали два автомобиля повышенной проходимости МЧС России и один автомобиль краевых спасателей», — говорится в публикации.

Люди жили в серф-лагере на берегу Тихого океана.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, так как защищен Авачинской губой.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее подтопленный Северо-Курильск показали с высоты птичьего полета.

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