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В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС

Беляев: в Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС после землетрясения
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Александр Пирагис/РИА Новости

В Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за землетрясения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Евгений Беляев.

Он отметил, что все службы приведены в состояние повышенной готовности. После землетрясения продолжается обследование зданий. В первую очередь специалисты объехали объекты социальной сферы. Кроме того, как уточнил Беляев, продолжается обследование многоквартирных жилых домов. По предварительной информации, серьезных разрушений нет — есть косметические повреждения, в некоторых новостройках возникли перебои в работе лифтов.

Беляев призвал жителей Петропавловска-Камчатского не поддаваться панике и вспомнить об элементарных правилах поведения в случае землетрясения.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров.

Во время землетрясения частично обрушилось здание детского сада в Петропавловске-Камчатском. По информации Telegram-канала SHOT, оказалась разрушена часть стены. В этот момент детей и воспитателей в помещении не было, поэтому никто не пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы.

Ранее сообщалось, что врачей, продолживших операцию при землетрясении, представят к наградам.

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