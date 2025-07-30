На Камчатке отменили угрозу цунами, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице Вконтакте.

«Угроза цунами отменена на Камчатке», — поделился министр.

До этого специалисты ГУ МЧС России по Камчатскому краю рекомендовали в ближайшее время не посещать территории, которые прилегают к акваториям Авачинского залива и Тихого океана.

По данным МЧС, ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и цунами на побережье Авачинского залива.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.