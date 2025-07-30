Губернатор Сахалинской области рассказал о последствиях землетрясения

Третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, к моменту прихода волны люди уже успели эвакуироваться. 2400 человек поднялись на возвышенности и до сих пор находятся там, ожидая сигнала о том, что цунами больше не будет.

В регионе могут быть повреждены электрические сети, пока масштабы неизвестны, но электричество отключено, рассказал губернатор.

Лимаренко добавил, что его первый заместитель вылетит в Северо-Курильск, чтобы организовать на месте все работы, привести все в порядок.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.