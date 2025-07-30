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В МЧС призвали не посещать территории, прилегающие к акваториям Тихого океана

МЧС: не стоит посещать территории Авачинского залива и Тихого океана
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Специалисты ГУ МЧС России по Камчатскому краю рекомендовали в ближайшее время не посещать территории, которые прилегают к акваториям Авачинского залива и Тихого океана. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным МЧС, ожидаются афтершоки с магнитудой до 7,5 с интенсивностью в Петропавловск-Камчатском городском округе до шести баллов и цунами на побережье Авачинского залива.

«В связи с этим спасатели крайне не рекомендуют посещать территории, прилегающие к акваториям Авачинского залива и Тихого океана, особенно такие места как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное, прибрежная линия склона сопки Никольской», — говорится в публикации.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, однако никто не пострадал.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.

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