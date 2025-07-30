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В Кремле заявили, что не знают о планах наградить проявивших себя на Камчатке

Песков: Кремлю неизвестно о планах наградить проявивших себя в ЧС на Камчатке
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Кремлю пока неизвестно, будут ли представлены к государственным наградам люди, проявившие себя во время землетрясения на Камчатке. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, планируют ли власти наградить тех, кто отличился в чрезвычайной ситуации.

«Пока мне неизвестно, будет ли это сделано, <...> об этом речи еще не шло», — сказал Песков.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля. Подземные толчки зарегистрировали примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск). Эпицентр природного катаклизма располагался в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это сейсмособытие стало самым сильным в регионе с 1952 года. Местные власти объявили угрозу цунами, а впоследствии специалисты зафиксировали волны высотой до четырех метров. На этом фоне жителей призвали покинуть прибрежную зону «Газета.Ru» вела прямую трансляцию.

В министерстве здравоохранения Камчатки сообщили, что во время землетрясения врачи одного из местных онкологических диспансеров проводили сложную операцию. Несмотря на опасность, медики сохраняли спокойствие и оставались рядом с пациентом. Сейчас с больным все хорошо, подчеркнули в ведомстве.

Ранее жительница Камчатки рассказала «Газете.Ru» о землетрясении, произошедшем в регионе.

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