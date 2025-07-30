«Асфальт ходил ходуном»: жительница Камчатки рассказала о сильном землетрясении

Во время землетрясения на Камчатке асфальт «ходил ходуном», а люди плакали и молились. Об этом «Газете.Ru» рассказала жительница Петропавловска-Камчатского Галина, отметив, что активный период толчков продолжался около 15 минут.

«Сегодня нас застало землетрясение свыше восьми баллов. Было страшно, дико страшно. Я в этот момент находилась на работе, успели выбежать на улицу. Все вокруг ходило ходуном, включая асфальт под ногами. Некоторые люди возле меня кричали в панике, кто-то даже плакал и молился. Это продолжалось минут 15», — сказала она.

Галина подчеркнула, что многие люди до сих пор боятся зайти домой и стараются эвакуироваться на дачи.

«На данный момент люди в панике, кто-то уже несколько часов боится зайти домой. Те, у кого была возможность уехать за город на дачи, сделали именно это. Где-то в течение часа после землетрясения город погряз в пробке от желающих уехать. К счастью, дома выстояли и разрушений почти нет. Но толчки магнитудой до 6,5 балла продолжаются до сих пор. Нам обещают, что до 7,5 балла нас будет трясти как минимум месяц», — добавила она.

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) 30 июля. Эпицентр находился в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. По словам губернатора региона Владимира Солодова, землетрясение стало сильнейшим за весь инструментальный период его наблюдений.

После этого на прибрежную зону Северо-Курильска Сахалинской области обрушилась волна цунами. Всех жителей эвакуировали, в районе был объявлен режим ЧС.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее спасатель из Северо-Курильска рассказал о создании палаточного городка после цунами.