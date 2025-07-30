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В РСТ рассказали о ситуации с турами на Камчатку после землетрясения

РСТ: туристы не отменяют туры на Камчатку из-за землетрясения
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Игорь Носов/РИА Новости

Отмен и возвратов туров на Камчатку из-за землетрясения на данный момент не наблюдается. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

«Мы не наблюдаем отмен и возврата туров на Камчатку», — рассказал Мамонтов.

При этом ожидается, что туры на Курильские острова, где из-за цунами пострадал порт, вероятнее всего, будут отменены до момента восстановления инфраструктуры.

Землетрясение магнитудой около 8,7 зафиксировано в Тихом океане недалеко от берегов Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

За ним последовали волны цунами высотой до 4 метров. Около 2,7 тыс. человек, в том числе почти 600 детей, эвакуировали в безопасные районы на Курильских островах после объявленной угрозы цунами, вызванной сильнейшим за десятилетия землетрясением у берегов Камчатки.

Как сообщили в МЧС России, волны цунами частично затопили порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Ранее появилось видео сильного землетрясения на Камчатке.

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