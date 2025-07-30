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Появилось видео сильного землетрясения на Камчатке

Опубликовано видео последствий сильного землетрясения на Камчатке
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Появились кадры последствий сильного землетрясения в Северо-Курильске на Камчатке. Их опубликовал филиал ФИЦ ЕГС РАН в Telegram-канале.

На видео, снятом с беспилотного летательного аппарата, видны попавшие в воду объекты.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров.

После землетрясения на Камчатке цунами высотой около 30 сантиметров достигло побережья японского острова Хоккайдо. Волна была зафиксирована в портовом городе Немуро, расположенном на восточной оконечности Хоккайдо. Сейсмологи предупредили, что угроза цунами высотой до трех метров продолжает сохраняться.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее жителей Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке.

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