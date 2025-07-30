Землетрясение на Камчатке привело к эвакуации почти трех тысяч жителей Курил

ТАСС: после угрозы цунами с Курил эвакуировали 2,7 тыс. человек

Около 2,7 тыс. человек, включая почти 600 детей, были эвакуированы в безопасные районы на Курильских островах после угрозы цунами, вызванной сильнейшим за десятилетия землетрясением у берегов Камчатки. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, в результате цунами подтопило палаточный лагерь Русского географического общества (РГО).

Утром 30 июля в регионе произошло землетрясение магнитудой до 8,7, которое стало самым мощным с 1952 года. Власти зафиксировали серию афтершоков, увеличилось количество вызовов скорой помощи, в Петропавловске-Камчатском частично обрушился фасад детского сада.

В Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие, а волна высотой до 30 см достигла берегов Японии. В Камчатском филиале Геофизической службы РАН добавили, что более 50 сейсмособытий зафиксированы на Камчатке после землетрясения.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее появилось видео сильного землетрясения на Камчатке.