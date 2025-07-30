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Губернатор рассказал, что землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений

Солодов: магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,8
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал в своем Telegram-канале, что землетрясение, произошедшее утром 30 июля, стало сильнейшим за весь период инструментального наблюдения.

«Это сильнейшее за весь инструментальный период землетрясение, магнитуда которого составила 8,8», — поделился Солодов.

Он добавил, что после сейсмособытия ожидаются афтершоки.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о последствиях землетрясения.

По его словам, третья волна цунами на Курилах была самая сильная, она подтопила порт и предприятие по переработке рыбы, никто не пострадал.

В регионе могут быть повреждены электрические сети, пока масштабы неизвестны, но электричество отключено, рассказал губернатор.

Лимаренко добавил, что его первый заместитель вылетит в Северо-Курильск, чтобы организовать на месте все работы, привести все в порядок.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.

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