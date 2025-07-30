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На тихоокеанском побережье США объявлена угроза цунами

Метеорологическая служба США объявила об угрозе цунами
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В Соединенных Штатах из-за происшедшего землетрясения на Камчатке объявлена угроза цунами. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS).

Предупреждение о цунами действует на всем тихоокеанском побережье США от Алеутских островов до Южной Калифорнии.

По данным, которыми располагают американские службы, магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7.

30 июля угроза цунами была объявлена для всего тихоокеанского побережья Японии после землетрясения, которое произошло на Камчатке.

Пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщила об угрозе цунами на побережье Авачинского залива после того, как на Камчатке были зафиксированы сейсмические толчки магнитудой 7,1. Сейсмособытие произошло в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Ранее на Камчатке была объявлена угроза цунами после серии землетрясений.

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