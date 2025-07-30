В Японии из-за угрозы цунами приостановили движение высокоскоростных поездов

В центре и на северо-востоке Японии приостановлено движение поездов «синкансэн»

Из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке в Японии частично приостановлено движение высокоскоростных поездов «синкансэн». Об этом сообщает железнодорожный оператор JR East.

Движение поездов «синкансэн» временно прекращается в центральной и северо-восточной части страны.

30 июля на тихоокеанских побережьях Японии и США была объявлена угроза цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке. Японские сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков в 8, американские — в 8,7.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска.

У берегов Елизовского района Камчатки вблизи метеостанции Водопадная была зарегистрирована волна цунами высотой от трех до четырех метров.

Ранее на Камчатке была объявлена угроза цунами после серии землетрясений.