В Японии из-за угрозы цунами приостановили движение высокоскоростных поездов

Из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке в Японии частично приостановлено движение высокоскоростных поездов «синкансэн». Об этом сообщает железнодорожный оператор JR East.
Движение поездов «синкансэн» временно прекращается в центральной и северо-восточной части страны.
30 июля на тихоокеанских побережьях Японии и США была объявлена угроза цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке. Японские сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков в 8, американские — в 8,7.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска.
У берегов Елизовского района Камчатки вблизи метеостанции Водопадная была зарегистрирована волна цунами высотой от трех до четырех метров.
Ранее на Камчатке была объявлена угроза цунами после серии землетрясений.