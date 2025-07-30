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В Японии объявили угрозу цунами после землетрясения на Камчатке

В Японии метеорологи объявили угрозу цунами из-за землетрясения на Камчатке
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Depositphotos

Угроза цунами объявлена для всего тихоокеанского побережья Японии после землетрясения, которое произошло на Камчатке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

По его данным, высота волн цунами может достигать одного метра. Метеорологи призвали местных жителей не подходить к береговой линии.

Японские сейсмологи оценили магнитуду произошедшего на Камчатке землетрясения в 8.

Пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщила об угрозе цунами на побережье Авачинского залива после того, как на Камчатке были зафиксированы сейсмические толчки магнитудой 7,1. Сейсмособытие произошло в 150 километрах от Петропавловска-Камчатского.

20 июля на Камчатке была объявлена угроза цунами после серии землетрясений. Региональное управление МЧС предупредило местных жителей, что высота волны может составлять до двух метров, и призвало покинуть прибрежные зоны. Позже в МЧС заявили, что угроза цунами миновала.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медицинских учреждений после землетрясения.

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