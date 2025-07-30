Морская вода ушла на 2–3 метра в Петропавловске-Камчатском

На побережье города Петропавловска-Камчатского ушла вода перед цунами, которое должно произойти вслед за мощным землетрясением. Об этом пишет Telegram-канал SHOT, публикуя видео местных жителей.

«Вода ушла в центре Петропавловска. Ушла где-то метра на 2–3. Люди ждут цунами», — сказал один из горожан.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (2:24 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

До этого глава министерства здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что несколько человек обратились за медицинской помощью после землетрясения. Он уточнил, что среди пострадавших имеются те, кто получили травмы, выбегая из помещений. Один человек выпрыгнул в окно. Женщина получила телесные повреждения в здании нового аэропорта. Министр отметил, что все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также стало известно, что в Петропавловске-Камчатском во время землетрясения частично обрушилось здание одного из детских садов.

Ранее в Елизовском районе Камчатки зафиксировали цунами высотой до 4 метров.