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Жителей Курильских островов предупредили об угрозе цунами после землетрясения на Камчатке

ТАСС: тревогу цунами объявили по всем Курильским островам после землетрясения
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Тревога цунами объявлена по всей территории Курильских островов Сахалинской области после землетрясения, которое произошло на Камчатке. Об этом сообщили в региональном информационно-обрабатывающем центре «Южно-Сахалинск», пишет ТАСС.

«Тревога цунами — распространили на все Курильские острова», — отмечается в сообщении.

30 июля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о землетрясении магнитудой 7,9, которое произошло в Северо-Курильске. В связи с произошедшим была объявлена угроза цунами и началась эвакуация жителей из потенциально опасной зоны на возвышенности. По его словам, экстренные службы работают в усиленном режиме, ситуация находится под контролем. Лимаренко подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и оперативного восстановления нормальной жизнедеятельности.

До этого на тихоокеанских побережьях Японии и США была объявлена угроза цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке. Японские сейсмологи оценили магнитуду подземных толчков в 8, американские — в 8,7.

Ранее в Елизовском районе Камчатки зафиксировали цунами высотой до 4 метров.

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