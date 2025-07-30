В Северо-Курильске после мощного землетрясения эвакуируют жителей

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о землетрясении магнитудой 7,9, произошедшем в Северо-Курильске, в связи с чем проводится эвакуация жителей и объявлена угроза цунами. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

«Объявлена угроза цунами, осуществляется эвакуация жителей на возвышенность из потенциально опасной зоны», — написал Лимаренко в посте.

Он отметил, что экстренные службы переведены в усиленный режим работы, ситуация находится под контролем. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения и скорейшего восстановления нормальной жизнедеятельности в районе.

По словам губернатора, по предварительной информации, серьезных разрушений и пострадавших нет.

До этого сообщалось, что для всего тихоокеанского побережья Японии объявлена угроза цунами в связи с землетрясением, произошедшим на Камчатке. По информации метеорологического управления страны, высота волн цунами может достигать одного метра. Метеорологи обратились к жителям прибрежных районов с призывом воздержаться от приближения к береговой линии.

Ранее власти Камчатки сообщили о трещинах в зданиях медицинских учреждений после землетрясения.