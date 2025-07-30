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На побережье Авачинского залива объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

Угроза цунами объявлена в Авачинском заливе после землетрясения на Камчатке
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Пресс-служба Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщила об угрозе цунами на побережье Авачинского залива после того, как на Камчатке были зафиксированы сейсмические толчки магнитудой 7,1. Об этом пишет ТАСС.

«Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!» — отметили в ведомстве.

29 июля высочайший вулкан Евразии Ключевская Сопка начал проявлять повышенную активность на Камчатке. Telegram-канал SHOT опубликовал видео, демонстрирующее дымящийся кратер. По информации издания, в кратере происходит накопление лавы, предвещающее скорый выход ее наружу. Существует вероятность выброса пепла на расстояние до десяти километров, что обуславливает сохранение оранжевого уровня авиационной опасности в регионе. За последние сутки на Камчатке зарегистрировано несколько сотен землетрясений.

За день до этого в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Согласно информации, предоставленной Камчатским филиалом Единой геофизической службы РАН, очаг подземных толчков находился на глубине 52 километров.

Ранее была раскрыта тайна загадочных сейсмических сигналов, зафиксированных по всей планете.

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