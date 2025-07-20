«Мебель ходила ходуном»: на Камчатке произошла серия мощных землетрясений

20 июля на Камчатке произошла серия мощных землетрясений, магнитуда самых сильных толчков достигла 7,6. За ними последовали почти 30 афтершоков. МЧС объявило об угрозе цунами у берегов Камчатки и северных Курил, однако впоследствии отменило ее. По предварительным данным, в результате землетрясений никто не пострадал, также не было зафиксировано сильных разрушений. Несмотря на это, местные жители сообщили, что толчки были ощутимыми.

Угроза цунами, объявленная после серии мощных землетрясений близ Камчатки, миновала, сообщили в региональном МЧС.

Ранее в ведомстве предупредили, что сильные толчки могу спровоцировать волны.

«Возможен подход волны цунами высотой не более 60 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 40 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 15 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу», — рассказали в МЧС, рекомендовав людям покинуть побережье.

Мэрия Петропавловска-Камчатского также предупреждала, что высота волн у города может достичь двух метров.

Как сообщили в краевом филиале геофизической службы РАН, 20 июля у побережья Камчатки произошли несколько землетрясения магнитудой 5,3, 6,5 и 7,2. Самые сильные точки достигли 7,6 балла. За ними последовало около 30 афтершоков.

После землетрясений угроза цунами также объявлялась на северных Курилах. По данным сахалинского филиала ФИЦ ЕГС РАН, она возникла в результате толчка магнитудой 7,6. Само землетрясение ощущалось до 3 баллов на территории Северо-Курильского района.

Без пострадавших

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, возможны и повторные толчки. Однако время подхода первой волны цунами прошло, ни в одном населенном пункте оно не наблюдалось.

«В настоящее время обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений, значительных повреждений пока не обнаружено», — добавил глава региона.

Администрация Елизовского района Камчатского края — самого крупного по числу жителей — также сообщила, что сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Все объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства функционируют в штатном режиме.

«Страшно?! Конечно!»

Местная жительница Галина рассказала «Газете.Ru», что первое землетрясение она и ее семья не заметили.

«Сегодня было несколько толчков. Первый мы не ощутили. Находились дома с семьей, смотрели телевизор», — уточнила женщина.

По ее словам, второй толчок был уже продолжительным, но плавным. Они также не сразу поняли, что это именно землетрясение, потому что «покачивало легко, словно при головокружении».

«Третий был самый ощутимый, не менее семи баллов точно. Он находил волной, от легкой тряски до сильной. Мебель ходила ходуном, дверцы шкафа тряслись очень сильно. Телевизор, который висит на стене, качало. Мы с семьей прошли в прихожую и, открыв входную дверь, ждали, когда все прекратится. Страшно?! Конечно! Но это не первое подобное землетрясение», — отметила Галина.

Она добавила, что после этого толчки продолжились, но пошли на спад. Всего, по словам женщины, их было около восьми.

Землетрясение произошло на Южных Курилах Землетрясение произошло у берегов Южных Курил 6 июля в 20:40 по местному времени. Об этом... 06 июля 15:18

Еще одна жительница Петропавловска-Камчатского также рассказала РИА Новости, что впервые в жизни увидела, «как ходуном ходит земля».

«Забежала домой за сыном. Мне навстречу выкатился мяч, скатился со второго этажа. Коты в шоке. Забрала всех, ушли на улицу, сидели в кресле. Чувствую удар в спину — новое землетрясение. Пошло по нарастающей, долгое очень. Страшно», — поделилась женщина.