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Власти Камчатки сообщили о трещинах после землетрясения в зданиях медицинских учреждений

После землетрясения на Камчатке в зданиях больниц и поликлиник появились трещины
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Александр Пирагис/РИА Новости

Происшедшее на Камчатке землетрясение вызвало незначительные повреждения зданий больниц и поликлиник. Об этом сообщает министерство здравоохранения Камчатского края.

В настоящее время комиссия Минздрава оценивает последствия подземных толчков. Серьезных разрушений медицинских учреждений нет, имеются лишь трещины в зданиях. Больницы и поликлиники функционируют в обычном режиме, пациенты получают помощь без перебоев.

Правительство региона сообщает, что в результате землетрясения в потолочных перекрытиях детской городской поликлиники №1 Петропавловска-Камчатского образовались трещины. При этом разрушения несущих конструкций отсутствуют, опасности для посетителей нет. Иных повреждений в результате осмотра не обнаружено, поликлиника работает в штатном режиме.

20 июля вблизи Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.

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