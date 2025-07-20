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Жителей Петропавловска-Камчатского предупредили о цунами высотой до 2 метров

Власти Петропавловска-Камчатского объявили угрозу цунами высотой до 2 метров
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Высота цунами у Петропавловска-Камчатского после серии землетрясений 20 июля может достичь двух метров. Об этом сообщила администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в Telegram-канале со ссылкой на информацию регионального МЧС.

«Угроза цунами. Прогнозируемая высота цунами до 2 м», — говорится в сообщении властей города.

Предупреждение о цунами поступило от ГУ МЧС по региону в 20:06 по местному времени (11:06 мск).

20 июля в акватории у Петропавловска-Камчатского произошла серия землетрясений. По оценкам специалистов, самые сильные толчки достигали 7,6 баллов.

По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, существует опасность новых толчков. Он сообщил, что штатно сработала система предупреждения о возможности цунами. В 19:52 по местному времени (10:52 мск) Солодов отметил, что время подхода первой волны прошло. Ни в одном населенном пункте Камчатского края цунами не наблюдалось. Однако угроза сохраняется. В связи с этим МЧС рекомендовало жителям прибрежных районов уйти на возвышенность.

Ранее на северных Курилах объявили угрозу цунами после землетрясения.

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