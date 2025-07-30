Взрыв прогремел в одном из городов Курской области

Жители курского Курчатова сообщили о взрыве в пригороде и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, было слышно минимум два взрыва в пригороде Курчатова. По предварительным данным, система ПВО сбивала беспилотники. Местные жители видели вспышки в небе. Они говорят, что дроны летели на низкой высоте.

Власти не сообщали о пострадавших и разрушениях.

По данным Минобороны РФ, с 21:50 мск до полуночи три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа были сбиты над Тульской областью и два — над Курской.

Утром 29 июля в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь российские силы ПВО сбили 74 украинских БПЛА над регионами страны. По информации ведомства, больше всего беспилотников — 43 — были сбиты над территорией Брянской области.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.