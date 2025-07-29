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Момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске попал на видео

СК Белоруссии показал кадры падения дрона во дворе жилого дома в Минске
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Следственный комитет Белоруссии опубликовал видео с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сбитым в небе над столицей страны. Запись опубликована в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как дрон падает во дворе жилого дома и детонирует. Также в видео добавлены снимки обломков БПЛА, на которые нанесены надписи на украинском языке.

В СК Белоруссии подчеркнули, что в настоящее время сотрудники ведомства расследуют уголовное дело, возбужденное в связи с падением беспилотника в Минске. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей», — подчеркивается в заявлении.

В нем уточняется, что в результате ЧП никто не пострадал.

Белорусские средства противовоздушной обороны сбили БПЛА в небе над Минском в ночь на 29 июля примерно в 2:00 мск. Как рассказали в министерстве обороны республики, фрагменты летательного аппарата упали в районе дома №72 по улице Матусевича. По данным СК, дрон был снаряжен тротилом, а внутри него специалисты обнаружили большое количество поражающих элементов — металлических шариков.

Ранее в Белоруссии усилили контроль воздушного пространства из-за атаки беспилотника.

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