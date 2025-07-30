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Пять беспилотников ВСУ перехватили над двумя регионами РФ

МО: средства ПВО уничтожили пять беспилотников в Тульской и Курской областях
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По его данным, с 21:50 мск до полуночи три беспилотника были сбиты над Тульской областью и два — над Курской.

Тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Он предупредил, что в регионе еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

Утром 29 июля в оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь российские силы ПВО сбили 74 украинских БПЛА над регионами страны. По информации ведомства, больше всего беспилотников — 43 — были сбиты над территорией Брянской области.

Накануне военный корреспондент Александр Сладков предупредил, что России нужно подготовиться к возможному массированному налету ударных беспилотников и дальнобойных ракет ВСУ на Москву. По его словам, атака может произойти в случае невыполнения ультиматума президента США Дональда Трампа, который дал российским властям две недели, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.

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