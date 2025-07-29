В Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбили за ночь над регионами РФ

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, больше всего беспилотников — 43 дрона — были сбиты над территорией Брянской области.

Еще 22 беспилотника были уничтожены над территорией Ростовской области, 6 БПЛА — над Калужской областью, два беспилотника – над территорией Смоленской области и один дрон — над Ленинградской областью.

До этого РИА Новости со ссылкой на «Донецкэнерго» сообщало, что в ДНР более 150 тысяч жителей остались без электроэнергии после атак ВСУ.

По данным компании, в результате боевых действий обесточено несколько подстанций в Донецке, Макеевке и Ясиноватой.

По информации агентства, в нескольких районах Донецка после взрывов пропало электричество. Помимо этого, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. В результате удара повреждено остекление здания. Попадание дрона пришлось около входа в помещение. На месте обнаружены фрагменты БПЛА с микросхемами.

Ранее в Энергодаре дрон атаковал сотрудников МЧС.