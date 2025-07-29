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В Ленинградской области загорелся ангар с картоном и бытовыми отходами

МЧС: площадь пожара в ангаре в Ленинградской области составляет 1200 кв. метров
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся ангар с картоном и бытовыми отходами. Об этом сообщает МЧС России.

Возгорание произошло в складском металлическом ангаре, расположенном в деревне Лепсари. В настоящее время площадь возгорания составляет 1200 квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

25 июля пожарные ликвидировали горение внутри металлического ангара на базе по переработке нефтяных шламов в Нижнекамске.

14 июля сообщалось о пожаре на складе в деревне Толстопальцево в Новой Москве.

За день до этого стало известно, что в деревне Поярково в Московской области загорелся ангар на рынке. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Ранее в Гидрометцентре заявили о высокой пожарной опасности на северо-западе РФ.

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