На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Московской области загорелся ангар на рынке

В Поярково Московской области горит ангар на рынке
true
true
true
close
Telegram-канал «Подмосковье №1»

В деревне Поярково в Подмосковье загорелся ангар на рынке. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».

«‎Площадь возгорания — 300 кв. метров. Сейчас огонь локализован», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших на момент публикации нет, официального подтверждения инцидента тоже.

До этого сообщалось, что в результате возгорания бытовки на территории Комсомольской площади в Москве пострадали два человека. По минздрава Московской области, бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф оказали пострадавшим необходимую помощь. Одного из них госпитализировали в Институт Склифосовского.

В МЧС сообщали, что пожар начался напротив Ярославского вокзала, где проходят работы по ремонту фасада здания. Возгорание было оперативно ликвидировано. В тушении огня задействовали 11 сотрудников и три единицы техники ведомства.

Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами