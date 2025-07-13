В Московской области загорелся ангар на рынке

В деревне Поярково в Подмосковье загорелся ангар на рынке. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье №1».

«‎Площадь возгорания — 300 кв. метров. Сейчас огонь локализован», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших на момент публикации нет, официального подтверждения инцидента тоже.

До этого сообщалось, что в результате возгорания бытовки на территории Комсомольской площади в Москве пострадали два человека. По минздрава Московской области, бригады скорой помощи и Центр медицины катастроф оказали пострадавшим необходимую помощь. Одного из них госпитализировали в Институт Склифосовского.

В МЧС сообщали, что пожар начался напротив Ярославского вокзала, где проходят работы по ремонту фасада здания. Возгорание было оперативно ликвидировано. В тушении огня задействовали 11 сотрудников и три единицы техники ведомства.

Ранее очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин.