СМИ сообщают о пожаре на складе в Московской области

В деревне Толстопальцево в Новой Москве горит склад. Данных о пострадавших нет, об этом сообщает агентство «Москва».

«‎На месте возгорания работают спасатели. Площадь пожара и информация по пострадавшим уточняются», — говорится в посте.

До этого сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном общежитии в поселке Внуково в Новой Москве.

Из здания самостоятельно эвакуировались около 35 человек. Прибывшие на место пожарные увидели, что огонь охватил крышу общежития, пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. В 16:46 пожар был полностью ликвидирован.

10 июля спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино. В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным СМИ, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии.